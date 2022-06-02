Моуринью проявляет личный интерес к трансферу де Пауля из «Атлетико» в «Рому»

Центральный полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может вернуться в Серию А.

Как сообщает AS, 28-летнего аргентинца хочет приобрести «Рома». Отмечается, что в данном трансфере заинтересован лично главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. По информации источника, переход хавбека в стан «волков» выглядит маловероятным, поскольку финансовые запросы футболиста слишком завышены.

Напомним, что де Пауль выступает за «Атлетико» с июля прошлого года, перейдя из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Всего в составе мадридцев он отыграл 48 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.