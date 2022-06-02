Александр Зинченко: Мы должны обыграть Уэльс, иначе победа над Шотландией ничего не будет значить

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко призвал всех не обольщаться победой над командой Шотландии (3:1) в первом раунде стыкового турнира за путевку на чемпионат мира в Катаре.

«Каждая игра для нас сейчас как финал. Нам предстоит сыграть ещё одну, и мы должны её выиграть, иначе это ничего не будет значить», - приводит слова Зинченко RT, ссылаясь на ВВС.

Команда Александра Петракова за выход в финальную часть мирового первенства поборется с Уэльсом, который ранее переиграл Австрию. Встреча состоится 5 июня в Кардиффе.

Отметим, что в случае победы Украина попадет в группу B к Англии, Ирану и США.