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Полузащитник «Спартака» Мозес входит в сферу интересов «Галатасарая»

Ранее нигерийский игрок выступал за «Фенербахче».
02 июня 2022 09:32
автор: Владислав Корегин

Фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может пополнить состав одного из клубов чемпионата Турции.

Как сообщает журналист Сулейман Родоп, в подписании 31-летнего нигерийца заинтересован «Галатасарай», рассматривающий кандидатуру футболиста красно-белых в качестве усиления своей средней линии в летнее трансферное окно. В данный момент неизвестно, планирует ли игрок покинуть стан москвичей.

Напомним, что Мозес защищает цвета «Спартака» с октября 2020 года. Всего в составе российского клуба он провел 53 матча, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Ранее в своей карьере Мозес выступал в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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