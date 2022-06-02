Полузащитник «Спартака» Мозес входит в сферу интересов «Галатасарая»

Фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может пополнить состав одного из клубов чемпионата Турции.

Как сообщает журналист Сулейман Родоп, в подписании 31-летнего нигерийца заинтересован «Галатасарай», рассматривающий кандидатуру футболиста красно-белых в качестве усиления своей средней линии в летнее трансферное окно. В данный момент неизвестно, планирует ли игрок покинуть стан москвичей.

Напомним, что Мозес защищает цвета «Спартака» с октября 2020 года. Всего в составе российского клуба он провел 53 матча, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Ранее в своей карьере Мозес выступал в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».