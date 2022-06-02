Лукаку отказывается от возможного перехода в «Тоттенхэм» ради возвращения в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку планирует уйти из лондонской команды в летнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, интерес к 29-летнему бельгийцу проявляет «Тоттенхэм» и лично главный тренер «шпор» Антонио Конте, знакомый с футболистом по совместной работе в «Интере». Отмечается, что сам форвард предпочитает покинуть Англию и вернуться в миланский клуб.

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» в августе прошлого года из «Интера» за 113 миллионов евро. В прошедшем сезоне он принял участие в 44 матчах, забил 15 голов и отдал две результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.