Защитник «Спартака» Кофрие заявил, что останется в московском клубе на следующий сезон

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил о намерении продолжить свою карьеру в стане красно-белых.

Отметим, что 25-летний бельгиец пополнил состав московской команды в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за столичную команду он провел 24 встречи, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

– Останусь ли я в «Спартаке» на следующий сезон? Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке», – цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

Добавим, в составе «Спартака» Кофрие стал обладателем Кубка России. 29 мая подопечные Паоло Ваноли обыграли «Динамо» (2:1) в финальном матче турнира.