Дибала хочет остаться в чемпионате Италии

Нападающий Пауло Дибала, ранее покинувший состав «Ювентуса» на правах свободного агента, заявил о готовности остаться в Серии А.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 28-летнему аргентинцу со стороны «Интера».

– В Италии мне очень комфортно. Я все еще хотел бы попробовать свои силы в других чемпионатах, таких как АПЛ или Ла Лига, но я счастлив в Италии, – приводит слова Дибалы ESPN.

Напомним, что Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. Всего в составе туринцев он провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «бьянконери» футболист стал пятикратным чемпионом Италии.

Ранее в своей карьере аргентинец защищал цвета «Палермо».