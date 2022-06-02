Экс-наставник «Спартака» Пилипчук станет главным тренером словенского клуба «Целе»

Стало известно о том, где продолжит свою карьеру бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.

Как сообщает «Чемпионат», 55-летний специалист возглавит команду «Целе», выступающую в чемпионате Словении. При этом срок контракта россиянина с клубом пока неизвестен.

Напомним, что Пилипчук входил в тренерский штаб бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, выиграв с красно-белыми чемпионат и Суперкубок России.

Также специалист занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».