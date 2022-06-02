Хиддинк считает, что беспорядки перед финалом ЛЧ-2021/22 произошли из-за малого количества стюардов

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал причину беспорядков, из-за которых был отложен финал Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Все эти беспорядки перед матчем «Ливерпуля» и «Реала» начались из-за того, что там было очень мало стюардов», - приводит слова Хиддинка «Чемпионат».

Напомним, глава Минспорта Франции сообщила, что «Ливерпуль» настоял на том, чтобы УЕФА не реализовывал билеты на финал Лиги чемпионов исключительно через специальное мобильное приложение. В связи с этим, стали распространяться бумажные билеты, часть которых оказалась фальшивой.

Добавим, что на стадион «Стад де Франс» пыталось прорваться большое количество болельщиков «Ливерпуля», не имевших при себе билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.