«Герта» объявила о назначении Шварца на пост главного тренера

«Герта» объявила о назначении немецкого тренера Сандро Шварца на пост главного тренера.

Экс-наставник московского «Динамо» подписал контракт с берлинской командой до 2024 года.

«Я хочу помочь в организации перезапуска «Герты». Клуб пережил непростой период. Я с радостью принял этот вызов и готов вложить в него всю свою энергию», - приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

Напомним, что «Герта» в прошлом сезоне боролась за выживание и осталась в бундеслиге, победив «Гамбург» в стыковых матчах (0:1, 2:0).

Добавим, что «Динамо» при Шварце завоевало бронзовые медали чемпионата России и вышло в финал Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2).