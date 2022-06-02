Максимилиано Кофрие: «Спартак» заслужил победу в Кубке России

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением по поводу победы московского клуба в Кубке России.

Напомним, что 29 мая красно-белые обыграли «Динамо» (2:1) в финальном матче турнира и в четвертый раз в своей истории завоевали данный трофей.

– Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей. Был ли сезон сложным лично для меня? Конечно, да. Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю все, что происходит на поле и за его переделами, – цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в прошедшем сезоне Кофрие принял участие в 24 матчах «Спартака» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Кофрие заявил, что не планирует уходить из московской команды в летнее трансферное окно.