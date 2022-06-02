Грановская покинет пост спортивного директора «Челси» в августе

Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская освободит свою должность летом 2022 года. Об этом сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, место 47-летнего специалиста может занять Андреа Берта, занимающий аналогичный пост в «Атлетико». Отмечается, что после ухода Грановской все важные решения по крупным переходам и продажам игроков будет принимать главный тренер «аристократов» Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что Грановская покинет «Челси» вслед за бывшим владельцем клуба Романом Абрамовичем. Недавно россиянин продал команду американскому бизнесмену Тодду Боули.

Напомним, что известное издание Tuttosport признало Грановскую лучшим футбольным менеджером по итогам 2021 года.