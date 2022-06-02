«Факел» назначил Самедова на должность старшего селекционера клуба

Пресс-служба «Факела» сообщила о подписании контракта с экс-игроком сборной России Александром Самедовым.

Как утверждает источник, 37-летний специалист займет должность старшего селекционера воронежской команды. Отмечается, что россиянин будет работать под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.

Напомним, что Самедов завершил свою игровую карьеру в январе прошлого года. Затем он работал в «Локомотиве» на пост старшего селекционера железнодорожников по молодежному футболу.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Факел» вышел в Российскую премьер-лигу.