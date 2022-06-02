Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов: Мы единственные, кто отобрал у «Зенита» четыре очка

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о предположениях, что его команда - фарм-клуб «Зенита».

«Так думать глупо — в этом году мы единственные, кто отобрал у «Зенита» четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными. Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» — чемпион», - приводит слова Юсупова Sport24.ru.

Напомним, что в Санкт-Петербурге «барсы» победили со счетом 2:1, а уже во втором круге на своем поле удержали нулевую ничью.

В итоге, «Сочи» занял второе место в российской премьер-лиге, набрав 56 очков в 30 матчах. В последнем туре, в котором решалась судьбе серебряных медалей, команда Владимира Федотова разгромила в Москве прямого конкурента «Динамо» со счетом 5:1.

Сам Юсупов закончил сезон с восемью голами.