Силкин заявил, что не будет следить за успехами «Герты» под руководством Шварца

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на появившуюся новость о том, что бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».

Напомним, что 29 мая 43-летний немец объявил об уходе из московской команды после поражения в финальном матче Кубка России от «Спартака» (1:2). Он тренировал бело-голубых с октября 2020 года, завоевав с клубом серебряные медали РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– Понятно было, что Шварц уйдет в «Герту». Не просто же так были разговоры об этом клубе. Не буду следить за успехами Шварца. Мне эта команда особо не нравится. В Германии лишь два клуба показывают интересный футбол. Правда, бывает, что периодически кто-то вклинивается, – цитирует Силкина «Чемпионат».

Добавим, что Шварц подписал двухлетний контракт с «Гертой». Ранее берлинская команда смогла сохранить прописку в Бундеслиге, оказавшись сильнее «Гамбурга» (0:1, 2:0) в стыковых матчах.