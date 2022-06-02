«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Хуана Маты

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе из клуба полузащитника Хуана Маты в связи с истечением контракта.

«Спасибо, что посвятил восемь лет своей карьеры «Юнайтед», Хуан. Все в клубе желают тебе всего наилучшего в будущем», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «красных дьволов».

Мата перешел в «МЮ» из «Челси» в январе 2014 года. С этого времени он выиграл вместе с командой из Манчестера по разу Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Мата провел 285 матчей, больше чем за любую другую команду, в которых забил 51 мяч и отдал 47 голевых передач.