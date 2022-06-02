Широков считает оптимальным вариант с назначением Карпина на пост главного тренера «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу того, что Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний наставник красно-белых Паоло Ваноли изъявил желание покинуть московский клуб в ближайшее время.

– Вариант с Карпиным? Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру – это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В марте этого года стало известно о том, что 53-летний специалист будет совмещать должности наставника в национальной команде и в «Ростове». При нем южная команда завершила прошедший сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.