Аршавин - о расширении РПЛ: Нужно придерживаться изначальных договоренностей

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал свое мнение по идее расширения российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что нужно придерживаться изначальных договоренностей. Если вы хотите лигу расширить, то расширяйте со следующего сезона, перед началом чемпионата. Договоритесь, кто вылетает, а кто заходит. Сейчас же, мне кажется, расширения хотят клубы, которые борются за выживание. Легче это пролоббировать, чем бороться на футбольном поле.

Не ввели мораторий на вылет — и мы получили ожесточенную борьбу среди клубов-аутсайдеров. Андердоги отбирают очки у лидеров. Я бы точно не хотел расширения участников чемпионата после этого сезона», - приводит слова Аршавина «РБК».

Напомним, по итогам заседания исполкома РФС 24 мая было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. Таким образом, лигу напрямую покинули тульский «Арсенал» и казанский «Рубин», позже к ним примкнула «Уфа», проиграв в стыковых матчах «Оренбургу». «Химки» сохранили прописку в РПЛ, оставив в ФНЛ «СКА-Хабаровск».

Добавим, что в высший дивизион по итогам сезона помимо «Оренбурга» вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел».