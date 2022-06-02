«Манчестер Юнайтед» может подписать Асенсио в летнее трансферное окно

Фланговый полузащитник «Реала» Марко Асенсио может пополнить состав одного из клубов АПЛ летом 2022 года.

Согласно данным El Chiringuito, агент 26-летнего испанца Жорже Мендеш готов предложить «Манчестер Юнайтед» подписать своего клиента. Отмечается, что сам футболист заинтересован в уходе из мадридской команды, чтобы получить новый вызов в карьере.

Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 235 проведенных матчей за «сливочных», в которых он забил 49 голов и отдал 24 результативных паса. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.