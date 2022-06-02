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Юсупов - о переходе в «Зенит»: В «Динамо» я получал в десятки раз меньше игроков основы

Хавбек не стал в 2015 году продлевать контракт с «Динамо».
Юсупов - о переходе в «Зенит»: В «Динамо» я получал в десятки раз меньше игроков основы
02 июня 2022 13:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как переходил из «Динамо» в «Зенит».

«Динамо» отлично шло по сезону, я хорошо играл — был уверен, что продлим контракт, который заканчивался в конце сезона. Я получал в десятки раз меньше игроков основы — контракт уровня дубля.

Февраль, у меня уже были предложения от нескольких клубов, включая «Спартак» и «Зенит», но Аджоев подумал, что я блефую. Повышения зарплаты мне не предложили, сославшись на кризис, и дали понять, что никто меня не держит», - приводит слова Юсупова Sport24.ru.

Полузащитник выступал за «Зенит» с 2015 по 2017 годы. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл Кубок России в сезоне-2015/16 и два суперкубка страны.

Всего за «Зенит» Юсупов провел 55 матчей, в которых забил два мяча и отдал такое же количество голевых передач.

В настоящий момент 32-летний футболист выступает за «Сочи», с которым завоевал серебряные медали чемпионата России.

источник: Sport24.ru
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