Аршавин назвал Клаудиньо лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона-2021/22

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто по его мнению стал лучшим игроком петербургского клуба в прошедшем сезоне.

Напомним, что сине-бело-голубые в четвертый раз кряду стали чемпионами России. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Финишировавший вторым «Сочи» отстал от лидера турнирной таблицы на девять очков.

– Клаудиньо. Возникает ощущение, что при оборонительных действиях он выключается из игры? Если бы это было так, Семак не стал бы использовать его в роли опорного полузащитника. Клаудиньо точно участвует в отборе. Он понимает, что его участие в этих эпизодах не критически важно, и старается правильно распределять силы, – цитирует Аршавина РБК.

Добавим, что Клаудиньо пополнил состав «Зенита» в августе этого года, подписав с командой пятилетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 31 матче петербуржцев во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач.