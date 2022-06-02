Колыванов считает, что Шварц через какое-то время может пригласить Захаряна в «Герту»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, какие футболисты бело-голубых могут оказаться в «Герте», которую сегодня возглавил Сандро Шварц.

«Может взять Шиманьски, например. Шварцу сейчас интересны все молодые игроки «бело-голубых», в том числе и Захарян, они все сейчас прогрессируют. Но на данный момент в стране ситуация непростая, поэтому не уверен, что при нынешней ситуации Сандро Шварц кого-то из «Динамо» возьмет к себе в «Герту», - приводит слова Колыванова «Метарейтинг».

Отметим, что Шиманьски в прошедшем сезоне провел 32 матча за «Динамо», в которых забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Польский футболист уже объявил, что не намерен оставаться в российской команде.

На счету Захаряна семь голов и восемь голевых передач в РПЛ, а также по одному мячу и результативному пасу в четырех играх Кубка России в сезоне-2021/22.