Погребняк заявил, что был ответственным за вылет «Динамо» из РПЛ по итогам сезона-2015/16

Бывший форвард «Динамо» Павел Погребняк рассказал о сезоне-2015/16, по итогам которого московский клуб покинул чемпионат России.

Напомним, что нападающий пополнил состав бело-голубых летом 2015 года, перейдя из «Рединга». В том сезоне он отыграл за команду 16 матчей в РПЛ, забив лишь один гол.

– Ответственности с себя не снимаю. Провел сезон не лучшим образом. Я забил один гол, что неприемлемо для игрока, приехавшего из Англии. Но надо сказать и о внешних факторах. Началась распродажа футболистов. Ушли лидеры – Кокорин, Жирков, – цитирует Погребняка Vprognoze.ru.

Добавим, что в данный момент 38-летний Погребняк пребывает в статусе свободного агента. В июле прошлого года он покинул «Урал».