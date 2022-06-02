Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА похвалил «Зенит», «Динамо» и «Локомотив»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский назвал российские клубы, чью трансферную политику считает лучшей в России.

«У «Зенита» уже где-то 15 лет — несравнимые ни с кем в России финансовые ресурсы. При этом с зимы 2019 года они практически перестали ошибаться в трансферах, поэтому с клубом очень сложно бороться.

Интересно смотреть на «Динамо». С приходом Желько Бувача и Наримана Акавова у них точечная селекция высокого качества. Особенно приятно, что в планах «Динамо» — постоянное привлекать молодых игроков из академии

Любопытен подход «Локомотива» — привозить перспективную европейскую молодежь. Изидор и Бека-Бека, судя по интервью, долгое время отказывались от трансфера, но в итоге их убедили в целостности проекта — и они здесь показывают сильные индивидуальные качества», - приводит слова Ушанского Sport24.ru.

Отметим, что «Зенит» четыре года подряд не отдает никому чемпионский титул. «Динамо» в завершившемся сезоне заняло третье место и дошло до финала Кубка России, а «Локомотив» завершил сезон на шестом месте чемпионата России.

Добавим, что из всех трех клубов, за исключениям защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, по ходу сезона не уходили легионеры, несмотря на разрешение со стороны ФИФА.

«Локомотив» потерял главного тренера Маркуса Гисдоля, но его работу продолжает тренерский штаб команды, включая немца Марвина Комппера.

Легионеры «Зенита» ранее заявляли, что не планирует летом уходить из российской команды. По окончанию сезона «Динамо» потеряло главного тренера Сандро Шварца и полузащитника Себастьяна Шиманьски. «Локомотив» на данный момент покинули защитники Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.