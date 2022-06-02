ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА похвалил «Зенит», «Динамо» и «Локомотив»

По мнению эксперта, с «Зенитом» в настоящий момент трудно конкурировать в России.
02 июня 2022 14:31
автор: Максим Скороходов

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский назвал российские клубы, чью трансферную политику считает лучшей в России.

«У «Зенита» уже где-то 15 лет — несравнимые ни с кем в России финансовые ресурсы. При этом с зимы 2019 года они практически перестали ошибаться в трансферах, поэтому с клубом очень сложно бороться.

Интересно смотреть на «Динамо». С приходом Желько Бувача и Наримана Акавова у них точечная селекция высокого качества. Особенно приятно, что в планах «Динамо» — постоянное привлекать молодых игроков из академии

Любопытен подход «Локомотива» — привозить перспективную европейскую молодежь. Изидор и Бека-Бека, судя по интервью, долгое время отказывались от трансфера, но в итоге их убедили в целостности проекта — и они здесь показывают сильные индивидуальные качества», - приводит слова Ушанского Sport24.ru.

Отметим, что «Зенит» четыре года подряд не отдает никому чемпионский титул. «Динамо» в завершившемся сезоне заняло третье место и дошло до финала Кубка России, а «Локомотив» завершил сезон на шестом месте чемпионата России.

Добавим, что из всех трех клубов, за исключениям защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, по ходу сезона не уходили легионеры, несмотря на разрешение со стороны ФИФА.

«Локомотив» потерял главного тренера Маркуса Гисдоля, но его работу продолжает тренерский штаб команды, включая немца Марвина Комппера.

Легионеры «Зенита» ранее заявляли, что не планирует летом уходить из российской команды. По окончанию сезона «Динамо» потеряло главного тренера Сандро Шварца и полузащитника Себастьяна Шиманьски. «Локомотив» на данный момент покинули защитники Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Малафеев выступил против возможного трансфера голкипера «Химок» Лантратова в «Зенит»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в два миллиона евро.
02.06.2022 15:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитником сборной России и ЦСКА Дивеевым интересуются европейские клубы
Защитником сборной России и ЦСКА Дивеевым интересуются европейские клубы
Агент футболиста не стал называть конкретные команды.
02.06.2022 15:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рюдигер официально подписал четырехлетний контракт с мадридским «Реалом»
Ранее немецкий футболист на протяжении пяти последних лет выступал за «Челси».
02.06.2022 15:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Погребняк считает, что лимит на легионеров негативно повлиял на поколение российских игроков
Бывший нападающий сборной России отметил жесткую конкуренцию с иностранными футболистами за место в стартовом составе команд РПЛ в свое время.
02.06.2022 14:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА похвалил «Зенит», «Динамо» и «Локомотив»
По мнению эксперта, с «Зенитом» в настоящий момент трудно конкурировать в России.
02.06.2022 14:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Погребняк заявил, что был ответственным за вылет «Динамо» из РПЛ по итогам сезона-2015/16
Экс-игрок московской команды отметил свою низкую результативность в том сезоне.
02.06.2022 14:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Колыванов считает, что Шварц через какое-то время может пригласить Захаряна в «Герту»
Колыванов считает, что Шварц через какое-то время может пригласить Захаряна в «Герту»
Немецкий специалист раскрыл миру перспективного российского полузащитника «Динамо».
02.06.2022 14:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Титульный спонсор продолжит финансировать «Уфу»
Титульный спонсор продолжит финансировать «Уфу»
По итогам сезона команда вылетела в ФНЛ.
02.06.2022 13:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Аршавин назвал Клаудиньо лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона-2021/22
Бразильский футболист перешел в клуб РПЛ в августе прошлого года.
02.06.2022 13:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ахмат» купит двух футболистов «Краснодара»
«Ахмат» купит двух футболистов «Краснодара»
Игроками чеченского клуба станут Корнюшин и Ильин.
02.06.2022 13:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика