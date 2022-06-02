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Погребняк считает, что лимит на легионеров негативно повлиял на поколение российских игроков

Бывший нападающий сборной России отметил жесткую конкуренцию с иностранными футболистами за место в стартовом составе команд РПЛ в свое время.
02 июня 2022 14:42
автор: Владислав Корегин

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк объяснил, почему уровень игры российских футболистов в его годы был выше нынешнего поколения игроков.

– Много факторов. Тот же лимит на легионеров. Мы росли не в теплой ванной, как сейчас, а в жесткой конкуренции с иностранцами, которые покупались за десятки миллионов. И мы выигрывали эту конкуренцию, – цитирует Погребняка Vprognoze.ru.

Напомним, что с сезона-2022/23 в РПЛ будет действовать новый лимит на иностранных футболистов. Отмечается, что клубы смогут вносить в свои заявки до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми. При этом обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 игроков с российским паспортом.

источник: Vprognoze.ru
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