Рюдигер официально подписал четырехлетний контракт с мадридским «Реалом»

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что центральный защитник Антонио Рюдигер присоединился к команде на правах свободного агента.

По информации источника, 29-летний немец подписал со «сливочными» контракт на четыре года. Отмечается, что официальная презентация футболиста состоится 20 июня.

Напомним, что ранее в своей карьере Рюдигер выступал за «Челси» в период 2017 по 2022 годы. В общей сложности он провел за лондонцев 203 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Вместе с «аристократами» футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Также на клубном уровне Рюдигер защищал цвета «Ромы» и «Штутгарта». В составе сборной Германии он отыграл 50 встреч (2 гола).