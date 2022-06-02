Малафеев выступил против возможного трансфера голкипера «Химок» Лантратова в «Зенит»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на появившуюся информацию о том, что вратарь «Химок» Илья Лантратов может пополнить состав петербургского клуба летом 2022 года.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего россиянина с подмосковной командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее в СМИ стало известно о том, что футболист может покинуть стан химчан в ближайшее трансферное окною.

– Отсутствие еврокубков – это время возможностей для того, чтобы продвигать молодежь, как в мое время. Поэтому вариант со ставкой на Одоевского и сохранением нынешних вратарей считаю более оптимальным, чем покупку Лантратова. Думаю, сейчас нет необходимости усилять вратарскую линию извне, – цитирует Малафеева Sport24.ru.

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года – на его счету 81 проведенный матч за команду, в которых он пропустил 102 гола и 30 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Балтики» и «Факела». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.