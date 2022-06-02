Максимальный кэшбэк от Tennisi.bet вырос до 16%

Букмекерская компания Tennisi.bet сообщила об изменениях в своей программе лояльности «Самый живой кэшбэк». Теперь игроки смогут получать до 15% кэшбэка на основной счет по итогам месяца.

Также Tennisi.bet предоставляет дополнительный кэшбэк за выполнение заданий. Закрытие каждой из 10 ачивок приводит к увеличению кэшбэка на 0,1%. При закрытии всех 10 ачивок кэшбэк увеличивается на 1%.

Специально к решающим матчам в НХЛ и НБА, а также под старт нового розыгрыша Лиги наций, Tennisi.bet ввела две новые ачивки – «Лига наций» и «Заокеанский спорт». Первая закрывается любыми десятью ставками на матчи Лиги наций, вторая – любыми десятью ставками на игры НХЛ или НБА.

Таким образом, суммируя с кэшбэком за выполненные задания, максимальный размер кэшбэка от Tennisi.bet теперь составляет до 16%. Все подробности тут.