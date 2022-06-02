Кюйт назначен главным тренером «АДО Ден Хааг»

«АДО Ден Хааг» объявил о назначении Дирка Кюйта главным тренером команды в следующем сезоне.

Отметим, что экс-футболист «Ливерпуля» дебютирует для себя в новой должности.

- «АДО Ден Хааг» — фантастический клуб, и я рад, что стою здесь сегодня и начинаю этот новый вызов в качестве главного тренера. Я благодарен за теплый прием и доверие клуба. Цель и амбиции клуба мне очень импонируют, и поэтому мы вместе со всеми людьми внутри него позаботимся о том, чтобы данные амбиции были реализованы, - приводит слова Кюйта пресс-служба команды.

Добавим, что «АДО Ден Хааг» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов, в прошлом сезоне команда заняла четвертое место и дошла до финала плей-офф за выход в эредивизи, где по пенальти уступила «Эксельсиору».