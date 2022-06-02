Дубль Неймара принес победу сборной Бразилии над Южной Кореей в товарищеском матче

Сборная Бразилии победила в гостях команду Южной Кореи со счетом 5:1 в товарищеском матче.

Дубль с пенальти за «пентакампионов» оформил Неймар (42-я и 57-я минуты), также по мячу забили Ришарлисон (7), Фелиппе Коутиньо (80) и Габриэл Жезус (90+3).

У Южной Кореи автором гола стал нападающий Хван Ви-Чо (30).

Добавим, что обе сборные в конце года примут участие на чемпионате мира в Катаре.

Футбол

Товарищеский матч

Южная Корея - Бразилия - 1:5 (1:2)

Голы: Хван Ви-Чо, 30 - Ришарлисон, 7; Неймар, 42 (пен.), 57 (пен.); Коутиньо, 80; Жезус, 90+3