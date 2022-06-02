«Спартак» выступил с просьбой перенести матч Суперкубка России и назначить иностранных судей

Стало известно о том, что вчера, 1 июня, «Спартак» направил письмо на имя президентов РФС и РПЛ Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца соответственно.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своих соцсетях, московский клуб выступил с предложением перенести матч Суперкубка России с «Зенитом» на 16 июля в связи с тем, что красно-белые завершили сезон позднее петербуржцев.

Также столичная команда рекомендовал проводить встречи на стадионе «Лужники». При этом альтернативными вариантами должны стать Казань и Нижний Новгород.

Согласно данным источника, «Спартак» предложил назначить независимую бригаду арбитров не из России для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства».