В «Спартаке» объяснили, почему выдвинули свои требования по проведению матча за Суперкубок России

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил причины, по которым красно-белые выдвинули РФС свои требования по организации и проведению матча за Суперкубок России.

Как сообщает «Чемпионат», по словам Зеленова, прежде всего такие действия были вызваны слухами о том, что игру планируют провести в Санкт-Петербурге. Кроме того, на решение клубных боссов «Спартака» повлияли и сроки отдыха и подготовки команд, а также возможные спекуляции на тему судейства.

Напомним, ранее в «Спартаке» заявили, что поединок должен пройти в «Лужниках», а для обслуживания встречи необходимо привлечь иностранных арбитров.

Предположительно матч за Суперкубок пройдет 10 июля в Нижнем Новгороде. Чемпион России «Зенит» сыграет с обладателем Кубка страны - «Спартаком».