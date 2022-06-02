Тихонов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что готов к возобновлению тренерской деятельности, а также ответил на вопрос, может ли он возглавить красно-белых.

«Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет что-то предметное, тогда другое дело. Пока скажу так: есть желание просто работать тренером», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, по итогам сезона «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, повторив свой антирекордный результат, однако смог одержать победу в Кубке России, обыграв в финале московское «Динамо».

С декабря 2021 года красно-белых возглавляет итальянец Паоло Ваноли.