«Спартак» объявил об уходе Кутепова

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов покинет команду. Об этом говорится на сайте московского клуба.

«В конце июня истечет срок соглашения между «Спартаком» и защитником Ильей Кутеповым. После этого 28-летний футболист покинет наш клуб в статусе свободного агента», – сказано в сообщении красно-белых.

Напомним, Кутепов стал игроком «Спартака» в 2012 году. За первую команду защитник начал играть в январе 2016-го. На его счету 114 матчей и 2 гола. Он помог команде выиграть три трофея, в том числе титул РПЛ.

К слову, в минувшем сезоне Кутепов провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.