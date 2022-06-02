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Тихонов - об итогах сезона для «Спартака»: На что наиграли, то и заслужили

Красно-белые повторили собственный антирекорд в чемпионате России
02 июня 2022 17:11
автор: Александр Шульгин

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своими впечатлениями от игры и результата команды в минувшем сезоне.

«Одной игрой немного отмазались - негатив смягчился. Правда, непонятно, что будет дальше: кто будет тренером, кто из игроков останется… Сейчас точно нельзя сказать, что у «Спартака» суперсостав и суперфутбол.

Десятое место, конечно, не для «Спартака». Но на что они наиграли, то и заслужили», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, по итогам сезона «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, повторив свой антирекордный результат, однако смог одержать победу в Кубке России, обыграв в финале московское «Динамо».

С декабря 2021 года красно-белых возглавляет итальянец Паоло Ваноли.

источник: Sport24.ru
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