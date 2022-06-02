Прощание Жиго со «Спартаком»: Вы стали мне второй семьей (видео)

Московский «Спартак» опубликовал прощальную речь французского защитника Самуэля Жиго.
«Я хочу сказать спасибо каждому из вас: партнерам по команде, тренерам, работникам и президенту клуба. Это было великолепное время. Я очень горд, что играл за этот клуб. Это была честь для меня. «Спартак» - самый большой и великий клуб России.Напомним, француз выступал в «Спартаке» с 2018 года. О его переходе в «Марсель» стало известно еще зимой, вторую половину сезона в РПЛ Жиго доигрывал в составе красно-белых на правах аренды
источник: ФК «Спартак»