Прощание Жиго со «Спартаком»: Вы стали мне второй семьей (видео)

Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре

В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.