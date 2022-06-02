Лингард может перейти в «Рому» по инициативе Моуринью

Бывший полузащитник «МЮ» Джесси Лингард попал в сферу интересов «Ромы». Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб может подписать игрока по инициативе главного тренера команды Жозе Моуринью. К слову, последний знаком с футболистом по работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Лингард покинул английский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Что касается «Ромы», то «волки» выиграли Лигу конференций и заняли шестое место в Серии А.