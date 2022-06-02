Дзюба склоняется к продолжению карьеры в Турции

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба, скорее всего, перейдет в один из турецких клубов.

По информации телеканала «Матч ТВ», футболист решил покинуть Россию, а приоритетным вариантом для него остается Турция.

Напомним, контракт игрока с питерцами истечет 30 июня, после этой даты он станет свободным агентом. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Дзюбой активно интересуется «Црвена Звезда». Белградский клуб подтвердил, что рассматривал вариант подписания россиянина, однако тот сам отказался от перехода.

В минувшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, в которых забил 13 мячей.