Тихонов назвал фаворита матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов склоняется к тому, что «Зенит» является фаворитом матча за Суперкубок России против красно-белых.

«Я бы не сказал, что такой «Спартак» сможет обыграть «Зенит». Хотя будет начало сезона - посмотрим, в какой форме команды к нему подойдут», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, ранее в «Спартаке» заявили, что поединок должен пройти в «Лужниках», а для обслуживания встречи необходимо привлечь иностранных арбитров.

Предположительно матч за Суперкубок состоится 10 июля в Казани. Чемпион России «Зенит» сыграет с обладателем Кубка страны - «Спартаком».