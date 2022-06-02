Агент Роши рассказал, вернется ли футболист в «Спартак»

Агент бразильского нападающего московского «Спартака» Педро Роши Хэмилтон Бернард рассказал о будущем футболиста.

«Вернется ли Педро в «Спартак»? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решено в июле», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, бразилец переехал на родину год назад и на правах аренды выступает за «Атлетико Паранаэнсе».

За свою новую команду Роша провел 39 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.