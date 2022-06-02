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Канчельскис ответил на вопрос, получится ли у Шварца добиться успеха с «Гертой»

Немецкий специалист покинул «Динамо» и вернулся на родину
02 июня 2022 19:36
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возвращение бывшего главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца в Германию и рассказал, какого результата сможет добиться под его руководством берлинская «Герта».

«Конечно, такие переходы не повышают имидж РПЛ. Вы сами знаете всю ситуацию и почему Шварц ушел.

Посмотрим, сможет ли добиться Шварц успехов в Германии. Если Тедеско добился, то почему Шварц не сможет? Правда, «Герта» - команда, которая чуть не вылетела из Бундеслиги в этом году. Но все равно будет интересно следить за ним. Его приглашают, чтобы «Герта» не боролась за выживание, а была где-то в середине турнирной таблицы», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, «Динамо» объявило об уходе Шварца сразу после финала Кубка России со «Спартаком», в котором бело-голубые уступили со счетом 1:2. В чемпионате России команда заняла третье место, упустив серебро в последнем туре.

источник: Sport24.ru
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