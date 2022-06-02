Дасаев прокомментировал признание Сафонова лучшим вратарем сезона

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал выбор Матвея Сафонова из «Краснодара» лучшим вратарем сезона.

«Про результаты опроса на лучшего вратаря страны можно судить двояко. Мне и Акинфеев нравится, и Сафонов. Считаю, что они оба хорошо провели сезон. Если Сафонов заслужил это место, то нельзя сказать, что он получил такую награду рано и нельзя говорить, что он молодой или еще что. Если вынесли такое решение, значит, заслужил», - приводит слова Дасаева Sport24.ru.

Добавим, что победитель определялся Общероссийским профессиональным союзом футболистов (ОПСФ) и InStat.

В минувшем сезоне Сафонов провел 27 матчей, в которых пропустил столько же мячей. Восемь раз голкипер отыграл на ноль. По итогам чемпионата «Краснодар» занял пятое место в турнирной таблице.