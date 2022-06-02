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Борис Ротенберг прокомментировал слухи о возможном уходе Владимира Федотова

Владелец «Сочи» расставил все точки над «i».
02 июня 2022 20:57
автор: Артур Гичунцев

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность ухода главного тренера команды Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что специалист начал переговоры с московским ЦСКА. Также им интересуется столичное «Динамо».

«Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше», – цитируют функционера «Известия».

В минувшем сезоне РПЛ Владимир Федотов помог черноморскому клубу занять второе место, что случилось впервые в истории «барсов».

источник: «Известия»
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