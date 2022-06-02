Борис Ротенберг прокомментировал слухи о возможном уходе Владимира Федотова

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность ухода главного тренера команды Владимира Федотова.
Ранее сообщалось, что специалист начал переговоры с московским ЦСКА. Также им интересуется столичное «Динамо».
«Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше», – цитируют функционера «Известия».
В минувшем сезоне РПЛ Владимир Федотов помог черноморскому клубу занять второе место, что случилось впервые в истории «барсов».
источник: «Известия»