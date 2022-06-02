Кевин де Брейне может возглавить любительскую команду

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне получил тренерскую лицензию УЕФА А.

Как сообщает Nieuwsblad.be, данная категория позволяет ее обладателю возглавить любительскую команду, молодежную или войти в тренерский штаб профессионального клуба.

По информации источника, вместе с де Брейне соответствующие лицензии получили его соотечественники и действующие футболисты Аксель Витсель (»Боруссия» (Дортмунд)), Дрис Мертенс (»Наполи»), Юри Тилеманс (»Лестер»), Ян Фертонген (»Бенфика») и другие.

В минувшем сезоне де Брейне провел 45 матчей, в которых забил 19 мячей.