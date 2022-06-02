Вышедший на замену Роналду помог Португалии уйти от поражения в матче Лиги наций против Испании

В матче первого тура Лиги наций сборная Испании на своем поле сыграла вничью с командой Португалии.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев единственный мяч на 25-й минуте забил Альваро Мората. Гости ушли от поражения за восемь минут до конца основного времени: ответный гол на счету Рикарду Орты.

Отметим, что лидер португальцев Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных и появился на поле лишь на 62-й минуте. Нападающий не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, после первого тура команды делят вторую и третью строчку в своем квартете. Лидирует Чехия, обыгравшая в параллельном матче Швейцарию (2:1).

Лига наций. Дивизион А

Группа 2. 1-й тур

Испания - Португалия - 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 25 - Орта, 82.