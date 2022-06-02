Точный удар Холанда принес Норвегии победу над Сербией в Лиге наций

В матче первого тура дивизиона В Лиги наций сборная Норвегии на выезде нанесла поражение команде Сербии.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу скандинавов. Единственный мяч на 27-й минуте забил Эрлинг Холанд, перешедший по окончании сезона из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
Норвежцы набрали и три очка и возглавили группу 4 вместе со Швецией, одолевшей в гостях Словению (2:0).
Сербы замыкают турнирную таблицу квартета.
Лига наций. Дивизион В
Группа 4
1-й тур
Сербия - Норвегия - 0:1 (0:1)
Гол: Холанд, 27.
источник: «Советский спорт»