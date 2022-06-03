Роналду - о матче в Лиге наций: Ничья в Испании возрождает наши амбиции

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча с Испанией в первом туре Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев единственный мяч на 25-й минуте забил Альваро Мората. Гости ушли от поражения за восемь минут до конца основного времени: ответный гол на счету Рикарду Орты.

«Лига Наций - это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции», - написал Роналду в соцсетях.

Отметим, что лидер португальцев Роналду начал игру на скамейке запасных и появился на поле лишь на 62-й минуте. Нападающий не смог отметиться результативными действиями.

После первого тура команды делят вторую и третью строчку в своем квартете. Лидирует Чехия, обыгравшая в параллельном матче Швейцарию (2:1).