Николич готов вернуться в РПЛ только в случае провала переговоров с «Пармой»

Экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич обсуждает возможность работы в «Парме». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что в данный момент сербский специалист пребывает в статусе свободного агента.

По информации источника, сербский специалист не стремится вернуться в Россию. Он пойдет на это только в случае неудачного завершения переговоров с итальянским клубом.

Добавим, что Николич покинул «Локомотив» в октябре прошлого года. 42-летний наставник находился в команде с июня 2020 года. Под его руководством железнодорожники стали обладателями Кубка России. Также в своей карьере специалист тренировал «Партизан», словенскую «Олимпию» и «Видеотон», представляющий Венгрию.