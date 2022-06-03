Карпин в грубой форме прокомментировал слухи о переговорах с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не обсуждал с руководством «Динамо» работу в столичном клубе. Об этом специалист заявил «РБ-Спорт».

«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря – это грязная жесткая ложь.

А говоря по-русски – полный ###### (обман)! Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», – заявил специалист для «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Карпин готов возглавить бело-голубых, но при условии, если клуб пригласит спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.

Добавим, что 29 мая «Динамо» покинул немецкий тренер Сандро Шварц. По слухам, москвичи также интересуются наставником «Сочи» Владимиром Федотовым.