«Бавария» готова платить Мане около 20 миллиона евро в год

«Бавария» уверена, что подпишет нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об сообщает Sport1.de.

По данным источника, е Если переход состоится, Мане войдет в число самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба. Нападающему дадут контракт с зарплатой около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе «мерсисайдцев» 30-летний сенегалец отыграл 268 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.