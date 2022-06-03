Испания – Португалия: Okko Sport представил лучшие моменты матча (видео)

Накануне, 2 июня, сборные Испании и Португалии провели матч в рамках первого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий Альваро Мората. Он забил 25-й минуте. Португальцы ушли от поражения в концовке игры: на 82-й минуте отличился полузащитник Рикарду Орта.
На YouTube-канале Okko Sport появился видеообзор самых ярких моментов с прошедшей встречи.
В следующем туре испанцы сыграют со сборной Чехии, а португальцы в тот же день встретятся с командой Швейцарии.
источник: «Советский спорт»